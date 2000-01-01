15.06 14:34 MIGnews.com

Реховот: Муж пытался сбросить жену с балкона

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Жители одного из многоквартирных домов в городе Реховот были потрясены, услышав крики женщины. Подняв головы они увидели, что муж пытается сбросить ее с пятого этажа, в то время как она отчаянно цепляется за перила.Соседи вызвали полицию, но она задерживались. Тогда соседи сами взломали дверь квартиры, скрутили его и передали прибывшим полицейским.Адвокат ужа, Охад Коэн, отвергает все обвинения в адрес своего клиента. Он заявил: “Мой клиент отвергает все обвинения, супруги находились в процессе развода и жена пыталась увеличить давление на него путем подачи такого заявления”.