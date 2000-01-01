15.06 15:11 MIGnews.com

ISIS захватило бывший опорный пункт бен Ладена

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Боевики джихадистской организации "Исламское Государство", известной как ISIS, захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане. Ранее оно служило убежищем для Усамы бен Ладена, экс-главы террористической группировки "Аль-Каида".Пещерный комплекс Тора-Бора находится в афганской провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном. В конце 2001 года Усама бен Ладен укрывался в этих пещерах от солдат американской армии.Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.Уточняется, что террористы отбили пещерный комплекс у талибов в ходе сражения.