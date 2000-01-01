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15.06 15:11   MIGnews.com

ISIS захватило бывший опорный пункт бен Ладена

Боевики джихадистской организации "Исламское Государство", известной как ISIS, захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане. Ранее оно служило убежищем для Усамы бен Ладена, экс-главы террористической группировки "Аль-Каида".

Пещерный комплекс Тора-Бора находится в афганской провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном. В конце 2001 года Усама бен Ладен укрывался в этих пещерах от солдат американской армии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что террористы отбили пещерный комплекс у талибов в ходе сражения.
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