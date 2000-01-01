ISIS захватило бывший опорный пункт бен Ладена

Боевики джихадистской организации "Исламское Государство", известной как ISIS, захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане. Ранее оно служило убежищем для Усамы бен Ладена, экс-главы террористической группировки "Аль-Каида".
Пещерный комплекс Тора-Бора находится в афганской провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном. В конце 2001 года Усама бен Ладен укрывался в этих пещерах от солдат американской армии.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что террористы отбили пещерный комплекс у талибов в ходе сражения.