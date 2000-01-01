16.06 02:41 MIGnews.com

Антарктида: найдены следы массового таяния ледников

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Ученые обнаружили, что огромные участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и на поверхности в разгар прошлогоднего лета. Научная статья в журнале Nature Communications."Следы этого таяния остаются незаметными для спутников, так как снег на поверхности льдов вбирает в себя эту воду и играет роль буфера, препятствующего формированию талых озер и потоков воды, которые могут встречаться на некоторых антарктических ледниках. С другой стороны, мы пока не можем исключить того, что "открытая" вода все же где-то может появляться", — рассказывает Жульен Николас из университета Огайо (США).Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее и быстрее.Долгое время считалось, что это происходит из-за ускоренного формирования айсбергов, однако американские климатологи в июне 2013 года выяснили, что чуть больше половины от объема "исчезнувших" льдов было растоплено теплыми течениями, омывающими подводную часть ледового щита Антарктики через своеобразные каналы "реки", у подножия ледников.Специалистам удалось открыть более интересный и тревожный тренд – оказалось, что ледники площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров начали таять не только снизу, у подошвы ледового покрова, но и "сверху", на границе между воздухом и льдами.Причиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений, передает РИА Новости.