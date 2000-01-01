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Половину Букеровской премии отдадут `Бецелему` 15.06 16:28   MIGnews.com

Половину Букеровской премии отдадут "Бецелему"

Американка Джессика Коэн перечислит 25 тысяч фунтов стерлингов (32 тысячи долларов) израильской леворадикальной организации "Бецелем". Деньги она получит за перевод книги "Зашел как-то конь в бар" всемирно известного израильского писателя Давида Гроссмана, которую в этом году признали достойной "книжного Оскара" – Букеровской премии.

Напомним, что лауреата Международного Букера-2017 объявили 14 июня на торжественном обеде в лондонском музее Виктории и Альберта. Согласно правилам конкурса, премия – 50 тысяч фунтов – делится поровну между автором и переводчиком победившего произведения.

"Они почти 30 лет сообщают о нарушениях прав человека на оккупированных палестинских территориях. Нелегко говорить неудобную и нелестную правду, и, конечно же, нелегко ее слышать, но важно делать это не только в литературе, но и в жизни", - цитирует Коэн "Аруц Шева".

Представитель "Бецелема" Амит Гилуц приветствовал пожертвование.

"Мы ей благодарны и полны решимости продолжать нашу миссию, которая должна противостоять оккупации до ее окончания", - сказал он AFP.

Стоит отметить, что Давид Гроссман и сам является членом общественного совета "Бецелем" и в прошлом нередко высказывался против "оккупации".
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