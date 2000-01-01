Половину Букеровской премии отдадут "Бецелему"

Американка Джессика Коэн перечислит 25 тысяч фунтов стерлингов (32 тысячи долларов) израильской леворадикальной организации "Бецелем". Деньги она получит за перевод книги "Зашел как-то конь в бар" всемирно известного израильского писателя Давида Гроссмана, которую в этом году признали достойной "книжного Оскара" – Букеровской премии.
Напомним, что лауреата Международного Букера-2017 объявили 14 июня на торжественном обеде в лондонском музее Виктории и Альберта. Согласно правилам конкурса, премия – 50 тысяч фунтов – делится поровну между автором и переводчиком победившего произведения.
"Они почти 30 лет сообщают о нарушениях прав человека на оккупированных палестинских территориях. Нелегко говорить неудобную и нелестную правду, и, конечно же, нелегко ее слышать, но важно делать это не только в литературе, но и в жизни", - цитирует Коэн "Аруц Шева".
Представитель "Бецелема" Амит Гилуц приветствовал пожертвование.
"Мы ей благодарны и полны решимости продолжать нашу миссию, которая должна противостоять оккупации до ее окончания", - сказал он AFP.
Стоит отметить, что Давид Гроссман и сам является членом общественного совета "Бецелем" и в прошлом нередко высказывался против "оккупации".