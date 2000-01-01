15.06 20:58 MIGnews.com

Цензура в ПА: за критику Абу Мазена заблокированы 11 сайтов

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Руководство ПА заблокировало 11 новостных сайтов, связанных с ХАМАСом и другими политическими соперниками руководящего автономией ФАТХа. Поводом для цензуры послужила критика председателя ПА Махмуда Аббаса.Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника генеральной прокуратуры ПА, порталы были заблокированы за "нарушения правил публикации новостей", что по идее предполагает обнародование фейковой информации и подстрекательство.Источник общался с агентством на правах анонимности, поскольку тот был неуполномочен информировать средства массовой информации.Редактор одного из заблокированных сайтов – иорданского портала Amad – Хассан Асфур назвал цензуру ответом на "смелые репортажи" о "грязных делишках" палестинского руководства.