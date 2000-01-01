15.07 11:50 MIGnews.com
Нападение с ножом в метро Тегерена
Неизвестный мужчина вооруженный ножом напал на людей, в том числе и на священнослужителя в метрополитене Тегерана. Инцидент произошел в субботу, 15 июля, в пригороде столицы, городе Рей.
Полиция открыла огонь по злоумышленнику, который позже скончался в больнице от полученных ранений.
В результате инцидента пострадали 15 человек.
По предварительной информации, нападавший был психически нездоровым.
В настоящее врем станция работает в обычном режиме.
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