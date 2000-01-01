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twitter.com 15.07 11:50   MIGnews.com

Нападение с ножом в метро Тегерена

Неизвестный мужчина вооруженный ножом напал на людей, в том числе и на священнослужителя в метрополитене Тегерана. Инцидент произошел в субботу, 15 июля, в пригороде столицы, городе Рей.

Полиция открыла огонь по злоумышленнику, который позже скончался в больнице от полученных ранений.

В результате инцидента пострадали 15 человек.

По предварительной информации, нападавший был психически нездоровым.

В настоящее врем станция работает в обычном режиме.
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