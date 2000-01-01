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15.07 13:57   MIGnews.com

Армия Сирии восстановила контроль над нефтяными полями

Правительственные войска Сирии вернули контроль над четырьмя нефтяными полями в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.

Об этом сообщил военный источник в субботу, 15 июля.

"Сирийская арабская армия вернула контроль над рядом поселений в южной части провинции Ракка и на западе Дейр эз-Зора. Восстановлен контроль над четырьмя нефтяными полями — Тбисан, Вахаб, Фахад и Кабир", — цитирует РИА Новости источник.

По его словам, ситуация в большинстве районов Сирии положительная, сирийские военные ведут наступление в провинциях Ракка, Хомс, Сувейда и Хама.
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