15.07 13:57 MIGnews.com

Армия Сирии восстановила контроль над нефтяными полями

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительственные войска Сирии вернули контроль над четырьмя нефтяными полями в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.Об этом сообщил военный источник в субботу, 15 июля."Сирийская арабская армия вернула контроль над рядом поселений в южной части провинции Ракка и на западе Дейр эз-Зора. Восстановлен контроль над четырьмя нефтяными полями — Тбисан, Вахаб, Фахад и Кабир", — цитирует РИА Новости источник.По его словам, ситуация в большинстве районов Сирии положительная, сирийские военные ведут наступление в провинциях Ракка, Хомс, Сувейда и Хама.