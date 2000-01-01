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СМИ сообщили о том, что Шелдон Адельсон `слил` Нетаниягу | Фото: Хаим Цах, GPO15.07 16:54   MIGnews.com

СМИ сообщили о том, что Шелдон Адельсон "слил" Нетаниягу

На последнем допросе в израильской полиции американский миллиардер Шелдон Адельсон поделился деталями своей беседы с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, когда последний обсуждал свои договоренности с владельцем "Исраэль Хайом" Нони Мозесом.

Как сообщает 10-ый канал ИТВ, если Нетаниягу действительно обсуждал с Адельсоном свою сделку с Мозесом, это противоречит сказанному им же на допросе в полиции. Напомним, что он заявил следователям о том, что он никогда не собирался заключать соглашения со своим соперником.

Напомним, что в рамках так называемого "дела 3000", полиция расследует серию встреч между Мозесом и Нетаниягу, на которых обсуждалась сделка, в рамках которой в подконтрольных Мозесу СМИ снижается количество материалов, критикующих премьера, а тот взамен ограничивает влияние основного конкурента "Едиот Ахранот" - газеты "Исраэль Ха-Йом".

Впрочем последний допрос Адельсона может противоречить сказанному им же ранее. Американский мультимиллиардер и сам прежде утверждал о том, что израильский премьер никогда не обсуждал с ним свои беседы с Мозесом.
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