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Рабы из КНДР зарабатывают в России миллионы для Ким Чен Ына 15.07 20:44   MIGnews.com

Рабы Ким Чен Ына зарабатывают в России миллионы для КНДР

Режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына заключил с Кремлем договор о фактически рабовладельчестве – из-за нужды в иностранной валюте Пхеньян "сдал в рабство" России десятки тысяч своих граждан, сообщает Fox News.

Правозащитники бьют в набат, утверждая, что северокорейцы в России – вовсе не наемные работники, а рабы. Их подвергают жестокости, физическому насилию и беспощадной эксплуатации, а кровно заработанное они вынуждены возвращать правительству своей страны.

Согласно докладу сеульского Центра данных о правах человека в Северной Корее, на сегодняшний день на низкооплачиваемой работе в России заняты до 50 тысяч граждан КНДР. Ежегодно они отправляют режиму Ким Чен Ына не менее 120 миллионов долларов.

"Правительство Северной Кореи строго контролирует доходы своих работников, в отдельных случаях отбирая до 90% их зарплат. И эта проблема длится уже долго", - утверждает директор программы по политике США в отношении Северной Кореи при Совете по международным отношениям Скотт Снайдер.

В принципе, то, что граждане КНДР работают в России – не секрет. Известно, что они были заняты на строительстве как стадиона "Зенит-Арена" (одном из тех, на которых будут играть команды во время Чемпионата мира по футболу 2018), так и жилого комплекса в Москве. При этом российская пресса сообщала как минимум о трех случаях гибели северокорейцев, работавших на этих проектах – один скончался на стройке в Питере, и еще двое – в московском общежитии.

Среди других мест работы граждан Северной Кореи в России Fox News перечисляет лесозаготовительные лагеря в Сибири и тихоокеанский порт Владивостока. Не так давно российский источник из Владивостока подтвердил New York Times то, что Пхеньян отбирает у работников не менее половины их зарплаты, а их бригадир – еще 20%.

"Они не берут выходные. Они едят, работают, спят и все. Причем спят они совсем немного. Они находятся в рабском положении", - сказал он.

"Эксперты задаются вопросом, почему торговля людьми между Северной Кореей и Россией не привлекала столько международного внимания, как секс-рабство и другие формы торговли людьми", - пишет Fox News.

"Это очень похоже на любой другой вид торговлей людьми. Секс-торговлю осуществляют тайные, незаконные организации, но здесь мы говорим о торгующих людьми госструктурах. Это действительно говорит о природе этих режимов", - заявил Снайдер.
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