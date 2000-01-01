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kremlin.ru 15.08 11:04   MIGnews.com

Поклонскую предупредили об опасности ее поведения

Адвокат режиссера Алексея Учителя предупредил депутата Госдумы Наталью Поклонскую, что ее антиобщественное поведение относительно фильма "Матильда" может обернуться привлечением к дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности.

Возмущение адвоката Константина Добрынина вызвали последние публичные заявления Поклонской, которая обвинила Министерство культуры в экстремизме за то, что ведомство выдало "Матильде" прокатное удостоверение. Кроме того депутат засыпала различные инстанции запросами о проведении проверок в отношении создателей картины, передает Интерфакс.
По словам адвоката, Поклонская вводит в заблуждение госорганы якобы экспертным заключением о фильме, не исключено и возможное давление с ее стороны на прокуроров Симферополя для запрета трейлеров фильма в кинотеатрах.

"Полагаем уместным предостеречь вас от продолжения противоправного антиобщественного поведения, с тем, чтобы не допустить более опасного правонарушения, в том числе и совершения преступления", — говорится в предостережении, которое Добрынин отправил на имя Поклонской.

В противном случае защитник Алексея Учителя предупредил, что в крайнем случае воспользуется правом требовать уголовного преследования Поклонской.

Фильм "Матильда", рассказывающий о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской, выйдет на экраны 26 октября 2017 года. Минкультуры РФ выдало картине прокатное удостоверение в возрастной категории 16+.

Ранее депутат Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру проверить фильм, поскольку образ канонизированного Русской православной церковью императора в фильме якобы не соответствует действительности.
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