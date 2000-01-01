15.08 13:30 MIGnews.com

Операторы израильских БПЛА отказались атаковать армян

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Министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях. В израильской компании обвинения отвергают, сообщает газета "Маарив".В компании Aeronautics Defense Systems заявили, что оперативное управление всегда осуществляется покупателем и находится полностью в его ответственности. "Компания Aeronautics никогда не осуществляет демонстрации на живых целях.Газета "Маарив" также сообщает, что на работников израильской компании, отказавшихся демонстрировать возможности беспилотников в ходе реальных действий против армянских военных, пытались оказать давление руководители делегации, но операторы не подчинились.Пресс-служба Aeronautics Defense Systems в свою очередь заявила, что компания поставляет свою продукцию клиентам в 50 странах мира, исключительно в соответствии с лицензиями отдела контроля над оборонным экспортом в Министерстве обороны, и что оперативное управление всегда осуществляется покупателем и находится полностью в его ответственности.В 2016 году азербайджанская сторона активно использовала беспилотники модели Harop производства Israel Aerospace Industries во время боевых действий в Карабахе. Один из ударов беспилотниками был нанесен по автобусу, в результате чего погибло 7 человек.Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что его страна приобрела военную технику Израиля стоимостью около 5 миллиардов долларов.В конце прошлого года во время визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Азербайджан, Алиев заявил: "наша страна активно сотрудничает с Израилем в сфере оборонной промышленности, и это сотрудничество продолжается уже несколько лет".