15.08 14:27 MIGnews.com

В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши

İstanbul Esenyurt'ta bir adam çatıya çıkıp pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı👇 pic.twitter.com/u2gKfzXP5F — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 серпня 2017 р.

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Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле, сообщает IHA.Отмечается, что мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг.На опубликованных видео, которые появились в соцсети, бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.Отмечается, что выстрелы повредили несколько автомобилей, но никто не пострадал.Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить.