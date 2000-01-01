15.08 14:27 MIGnews.com
В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши
Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле, сообщает IHA.
Отмечается, что мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг.
На опубликованных видео, которые появились в соцсети, бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.
Отмечается, что выстрелы повредили несколько автомобилей, но никто не пострадал.
Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить.
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