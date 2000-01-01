15.08 00:10 MIGnews.com

Смерть подростка в центре лечения от интернет-зависимости

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Китайский подросток умер через несколько дней после того, как родители отправили его в центр для лечения от интернет-зависимости.18-летний юноша получил множественные травмы; директор и сотрудники центра задержаны полицией.Инцидент произошел в начале этого месяца в восточной провинции Аньхой.В Китае наблюдается распространение центров лечения от интернет-зависимости, направленных на лечение игромании. Некоторые из них известны своей военной дисциплиной и подвергаются критике за чрезмерно суровые практики.В последнем инциденте в Аньхой, мать-подростка Лю сообщила, что её сын имел серьёзную интернет-зависимость, поэтому родители решили отправить своего сына в центр в город Фуян, который рекламировал "психологическое консультирование и физическую подготовку" для лечения детей от интернет-зависимостей, сообщила газета «Аньхой Шанбао».Через два дня после инцидента родителям сообщили, что их сын в больнице, где он позже умер. Точная причина смерти подростка неизвестна. Врачи, исследовав тело подростка, нашли более 20 внешних повреждений, а также несколько внутренних травм.Государственная телекомпания CCTV заявила, что директор центра и четыре преподавателя задержаны полицией, а власти закрыли центр на время расследования."Некоторые родители, обнаружив проблему, не задумываются над своей ответственностью, вместо этого ищут помощь третьих сторон в решении проблемы", сообщила газета Mingguang Daily.За последние годы в Китае выросло число центров лечения от интернет зависимости. Некоторые из них строятся на базе государственных больниц, а другие являются частными центрами или школами.Китайские власти в начале этого года начали разрабатывать законы, которые (если они будут приняты) запретят методы обращения с интернет-наркоманами, такие как электрошоковая терапия. Компании также перешли на ограничение игрового времени онлайн-игр для несовершеннолетних.