15.08 18:43 MIGnews.com

Яир Лапид встретил в аэропорту 233 новых репатрианта

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Лидер партии “Еш Атид” Яир Лапид прибыл сегодня, во вторник (15.08.17) на церемонию приветствия 233 новых репатриантов из Северной Америки, прилетевших в Израиль специальным рейсом организации “Нефеш бе-Нефеш”. Среди новоприбывших молодые пары, дети, люди зрелого возраста и около 70 молодых людей и девушек, решивших отслужить в ЦАХАЛе или на альтернативной гражданской службе в числе 3000 солдат-одиночек, уже служащих в армии. Репатрианты, прилетевшие сегодня, присоединятся к ещё двум тысячам человек, приехавшим этим летом в Израиль из сионистских или идеологических соображений.Лапид встретил и поприветствовал новых репатриантов на церемонии и поддержал их решение репатриироваться, следуя сионистской идее.“Мы - “избранный народ”. Многие ошибаются, полагая, что речь здесь идёт о привилегиях. Избранность обязывает. Мы избраны служить определённой цели. На мой взгляд, само существование государства Израиль, сильного и свободного, и есть воплощение нашей цели. Я желаю каждому из вас спокойной жизни в Израиле. Я желаю вам - и я убеждён, что так оно и будет - прижиться, работать, любить, танцевать на свадьбах и бар-мицвах, быть счастливыми гражданами счастливой страны. Израиль - счастливая страна. Немного шумная, как вам скоро предстоит узнать, временами даже немного агрессивная, но, тем не менее счастливая.Но вы обретёте ещё кое-что – новое самосознание. Вы будете знать, что ваша жизнь значима. Вы почувствуете, что не просто проживаете в повседневности, но составляете часть большой, потрясающей идеи, не реализуемой без вас. Идея сионизма, идея свободных людей в свободной стране, с первого дня была взрощена такими, как вы - людьми, проснувшимися однажды в далёких странах и сказавшими себе: “Я принадлежу чему-то большему, и не хочу принадлежать издалека”.Лапид также поделился с новыми репатриантами историей алии своего отца, Томи Лапида, добровольно ушедшего в Армию Обороны Израиля: “70 лет назад мой отец приехал в Израиль, он был молод и пережил Холокост. В отличие от вас, он приплыл на корабле, но для него всё здесь так же было новым и сбивало с толку. Цвета, звуки, ритм. Он стоял на причале, и чиновник кричал: “Дети до 17 лет отправляются жить в центр репатриации. Те, кто старше 18, идут в армию”. Отец поднял руку и спросил: “Мне семнадцать с половиной, куда идти?” Чиновник посмотрел на него и ответил: “Куда хочешь”.Люди принимают судьбоносные решения за доли секунды. Папа посмотрел на бабушку, свою мать, пережившую с ним весь ад Катастрофы, поднял рюкзак на плечо и сказал: “Я иду в армию”. Он пошёл служить стране, не зная ни языка, ни гимна, не имея ни малейшего представления о её географии и почти никакого - об истории.Единственное, что он знал – и это знает любой репатриант, все вы знаете это: он знал, что принял решение. Любой живёт не по воле случая, а сам строит свою судьбу. Поэтому вы, только что ставшие гражданами нашей страны, выражаете её глубинную суть, душу нации. Ваше решение приехать сюда доказывает, что Израиль – не просто место на карте, это идея. Это выбор”.