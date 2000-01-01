15.08 19:27 MIGnews.com

Иран строит в Сирии новый ракетный завод

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На западном побережье Сирии началось строительство нового завода по производству ракет дальнего радиуса действия (возможно, "Скадов"). Об этом 15 августа заявила занимающаяся разведкой компания ImageSat, подтвердив свои слова спутниковыми снимками нового объекта, сравнив его с аналогичным заводом в Тегеране.Как говорится на портале Mako, снимки южнее Латакии – одного из главных форпостов Башара Асада в борьбе с террористами и мятежниками – удалось сделать израильскому спутнику "Эрос-Б". На них невооруженным глазом видна схожесть между сирийским и иранским объектами. Да и, ссылаясь на экспертов, 2-ой канал ИТВ заявил, что здание соответствует строительным методам иранцев.На фотографии видны два строения объекта, один из которых – собственно завод, а второй – очевидно, складское помещение.В ImageSat настаивают на том, что данная информация подтверждает тот факт, что Иран наблюдает за строительством ракетного комплекса.Кроме того, построенные объекты хороши видны и на Google-картах.