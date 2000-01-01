15.08 21:47 MIGnews.com

Евреи и мусульмане обвинили The Sun в пропаганде нацизма

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Британское национальное издание The Sun столкнулось с весьма неприглядными обвинениями – газету упрекнули в пропаганде нацизма за статью, которую политический обозреватель Тревор Каванаг посвятил исламу как "единому невысказанному страху", объединяющему Великобританию и остальную Европу, и вину за что он возложил на экс-премьера Тони Блэра, который допустил "массовую миграцию" мусульман.После публикации в Независимую организацию стандартов прессы (Ipso) – главный регулятор прессы в Соединенном Королевстве - поступило около двух с половиной сотен жалоб, в большинстве из которых отмечается нарушение 12 пункта кодекса редакторов – о дискриминации.Помимо того, еврейские и мусульманские организации написали общее письмо, в котором обратили особое внимание на упоминание в заметке "мусульманского вопроса", что, по их мнению, перекликается с "окончательным решением еврейского вопроса" – политикой Третьего рейха в отношении физического уничтожения евреев Европы."Написание фразы "Мусульманский Вопрос" — особенно с заглавными буквами и курсивом для усиления — в национальной газете создает опасный прецедент. Оно возвращает нас к употреблению в прошлом веке фразы "Еврейская проблема", которой нацисты нашли "окончательное решение" – Холокост", — говорится в тексте жалобы."Мы едины еврейским сообществом в осуждении этой возмутительной статьи. Газеты должны брать на себя ответственность за распространение ненависти", — заявил представитель одной из организаций.