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Евреи и мусульмане обвинили The Sun в пропаганде нацизма | Фото: Myrtle Beach TheDigitel/Flickr15.08 21:47   MIGnews.com

Евреи и мусульмане обвинили The Sun в пропаганде нацизма

Британское национальное издание The Sun столкнулось с весьма неприглядными обвинениями – газету упрекнули в пропаганде нацизма за статью, которую политический обозреватель Тревор Каванаг посвятил исламу как "единому невысказанному страху", объединяющему Великобританию и остальную Европу, и вину за что он возложил на экс-премьера Тони Блэра, который допустил "массовую миграцию" мусульман.

После публикации в Независимую организацию стандартов прессы (Ipso) – главный регулятор прессы в Соединенном Королевстве - поступило около двух с половиной сотен жалоб, в большинстве из которых отмечается нарушение 12 пункта кодекса редакторов – о дискриминации.

Помимо того, еврейские и мусульманские организации написали общее письмо, в котором обратили особое внимание на упоминание в заметке "мусульманского вопроса", что, по их мнению, перекликается с "окончательным решением еврейского вопроса" – политикой Третьего рейха в отношении физического уничтожения евреев Европы.

"Написание фразы "Мусульманский Вопрос" — особенно с заглавными буквами и курсивом для усиления — в национальной газете создает опасный прецедент. Оно возвращает нас к употреблению в прошлом веке фразы "Еврейская проблема", которой нацисты нашли "окончательное решение" – Холокост", — говорится в тексте жалобы.

"Мы едины еврейским сообществом в осуждении этой возмутительной статьи. Газеты должны брать на себя ответственность за распространение ненависти", — заявил представитель одной из организаций.
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