15.08 07:11 MIGnews.com

В Париже автомобиль протаранил кафе: есть жертвы

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В пригороде Парижа автомобиль врезался в здание пиццерии, сообщает BFM TV. В результате есть погибший и раненые.Инцидент произошел в городе Сет-Сор, расположенном в 65 километрах к востоку от французской столицы накануне поздно вечером. По предварительным данным, мужчина въехал на своем автомобиле в витрину пиццерии. В кафе в тот момент находились люди.По словам официального представителя МВД Франции, жертвой инцидента стала 13-летняя девочка. Еще 12 человек пострадали. Из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.Водитель машины задержан. Ему 32 года, ранее он не попадал в поле зрения полиции и спецслужб. Власти утверждают, что он действовал сознательно. При этом версию о теракте правоохранители не считают приоритетной. По имеющейся информации, неделю назад мужчина пытался покончить с собой.