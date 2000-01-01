Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Париже автомобиль протаранил кафе: есть жертвы | Фото: Thinkstock15.08 07:11   MIGnews.com

В Париже автомобиль протаранил кафе: есть жертвы

В пригороде Парижа автомобиль врезался в здание пиццерии, сообщает BFM TV. В результате есть погибший и раненые.

Инцидент произошел в городе Сет-Сор, расположенном в 65 километрах к востоку от французской столицы накануне поздно вечером. По предварительным данным, мужчина въехал на своем автомобиле в витрину пиццерии. В кафе в тот момент находились люди.

По словам официального представителя МВД Франции, жертвой инцидента стала 13-летняя девочка. Еще 12 человек пострадали. Из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

Водитель машины задержан. Ему 32 года, ранее он не попадал в поле зрения полиции и спецслужб. Власти утверждают, что он действовал сознательно. При этом версию о теракте правоохранители не считают приоритетной. По имеющейся информации, неделю назад мужчина пытался покончить с собой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:26
Ким Чен Ын передумал запускать ракеты по Гуаму
06:54
В мост на шоссе №4 врезался грузовик с поднятым краном  
06:22
Провокация иранских ВВС в Персидском заливе
05:54
Ученые подсчитали, сколько осталось человечеству
04:42
Прожившие вместе 65 лет супруги ушли из жизни вместе
03:22
Фанатка Киркорова устроила "грязные танцы"
02:10
В Азии совы вымрут из-за Гарри Поттера
00:06
Лукашенко заговорил о "шалостях" на границе Беларуси и РФ
23:31
Звезду фильма "Любовь и голуби" приковало к постели
22:18
ISIS готовил Москве "Мать Сатаны"  
21:37
На шоссе 4 обрушился мост: есть пострадавшие  
20:17
Израильтянина судят за призывы к Холокосту арабов
19:45
Бунт на корабле: "Ликуд" пытается предотвратить переворот
19:16
Индия депортирует мусульманских беженцев вопреки воле ООН
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus