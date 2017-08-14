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Шоссе №4 открыли для движения 15.08 07:09   MIGnews.com

Шоссе №4 открыли для движения

Рано утром 15 августа шоссе №4 было вновь открыто для движения автотранспорта - после того, как оно было закрыто вечером 14 августа из-за обрушения пешеходного моста Эльханана в районе завода Кока-Кола.

Шоссе было перекрыто между перекрестками Геа и Алуф Саде.




Обрушение мост произошло после того, как в него врезался грузовик с поднятым краном.

Водитель грузовика был блокирован обломками моста в кабине. Работники MADA были вынуждены ждать долгие часы до того, как инженерные части разберут завалы и медики получат доступ к кабине. После того, как 58-летнего водителя, жителя Холона, извлекли из кабины, врачи были констатировали его смерть.

Опасения того, что в кабине находились два человека не подтвердились.

Полиция заявила: “Специальные инженерные части осуществляют все необходимые действия для быстрой и профессиональной эвакуации шоссе. Шоссе открыто, начиная с сегодняшнего утра, после авторизации соответствующих властей”.

Транспортная полиция объявила об открытии движения по шоссе №4 в обоих направлениях в 04:45 утра, и сняла все блок-посты на этом участке.








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