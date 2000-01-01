15.08 08:01 MIGnews.com

Автомобильная атака в Париже - не теракт

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Французская прокуратура заявила, что “нет оснований” полагать, что атака в Септ-Сорт, к востоку от Парижа, в результате которой погибла 13-летняя девочка и тяжело ранены еще несколько человек является терактом.Водитель BMW, врезавшийся в террасу пиццерии задержан. Речь идет о 32-летнем обитателе соседней деревни.Прокуроры сообщили, что водитель “страдал от депрессии”, и врезался в пиццерию, “намереваясь совершить суицид”.Власти не публикуют сведений о личности водителя. Социальные сети наполнены слухами о том, что он - мусульманин.Прокурор Эрик де Варлогер заявил, что “очень высока вероятность того, что водитель находился под воздействием наркотиков”.