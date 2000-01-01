15.08 11:48 MIGnews.com

Том Круз получил травму на съемках "Миссии: невыполнима"

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Американский актер Том Круз получил травму, пытаясь выполнить трюк на съемках шестой части фильма "Миссия: невыполнима" в Лондоне.Как пишет The Sun, травма оказалась серьезной, у него сломаны две кости голеностопного сустава.Отмечается, что из-за этого съемки картины придется отложить на четыре месяца.В сети появилось видео инцидента. Ролик опубликован на YouTube-канале Guardian Wires.55-летний актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, по сценарию должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и довольно сильно ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увели со съемочной площадки."Миссия: невыполнима 6" режиссера Кристофера Маккуорри должна была выйти в прокат 26 июля 2018 года.