15.08 09:08 MIGnews.com

В Москве арестовали израильтянина за контрабанду алмазов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Российские таможенники арестовали 58-летнего гражданина Израиля по подозрению в попытке контрабанды алмазов на сумму около 850 000 шекелей (237 190 долл. США) из страны.Мужчина был арестован в Международном аэропорту Шереметьево в Москве, в момент посадки на рейс в Израиль.Он был остановлен на таможне для проверки, когда чиновники обнаружили в чемодане пластиковый пакет, содержащий несколько бриллиантов разного размера и веса от 1,1-3,1 карата.Во время допроса мужчина первоначально утверждал, что камни были подарками для членов семьи. По его словам, он приобрел их в прошлом году в разных ломбардах России.Во время обыска московской квартиры израильтянина, полицейские обнаружили сумму денег в размере 350 000 долларов.В РФ запрещен вывоз алмазов без специального разрешения, а за контрабанду этих драгоценностей грозит штраф в размере одного миллиона рублей (16 710 долларов) и лишение свободы сроком до семи лет.