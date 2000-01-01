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`Грузовик смерти` забрал более 230 жизней в Сомали 15.10 18:26   MIGnews.com

"Грузовик смерти" забрал более 230 жизней в Сомали

Число жертв организованного в столице Сомали теракта возросло до 231 человек, еще не менее трех сотен получили ранения, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные местных медиков.

"Количество погибших из-за подрыва в Могадишо начиненного взрывчаткой грузовика достигло 231 человека ... Как ожидается, число жертв вырастет еще сильнее, так как еще не менее 300 человек получили ранения в результате атаки и сейчас находятся в больницах", - говорится в сообщении.

Террорист-смертник взорвал грузовик 14 октября во время попытки задержания. Предварительно грузовик смел на своем пути мотоциклы и легковые автомобили, и, оказавшись на многолюдном перекрестке около отеля Safari, взорвался. В результате теракта сгорело около сотни других автомобилей, а также были повреждены здания в радиусе сотен метров от места взрыва, обломки которых продолжали разбирать и на следующий день.

Спустя пару часов в другом районе Могадишо произошел другой взрыв.

И хотя сомалийское правительство винит в содеянном исламистов из группировки "Аш-Шабаб", ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за содеянное.

Случившееся уже окрестили самым кровавым терактом в истории Сомали.
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