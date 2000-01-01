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Пышногрудая модель чуть не погибла, пытаясь стать гидом | Фото: @melissamaja/Instagram16.10 05:09   MIGnews.com

Пышногрудая модель чуть не погибла, пытаясь стать гидом

После путешествий по миру – от Бали и Таиланда в Исландию – 31-летняя шведская модель Мелисса Миллер отправилась в Норвегию воплотить свое давнее желание – стать горным гидом. Чтобы получить больше опыта по альпинизму, она приняла участие в сложной экспедиции в заснеженных норвежских горах.

Группа, в которой была девушка, попала в снежную бурю среди скал. Температура очень быстро упала, а команда ориентировалась на местности только с помощью карты и компаса. Видимость стала настолько плохой, что было едва заметно вытянутую впереди руку. В таких условиях и с тяжелым снаряжением девушка сильно вспотела, а потом, когда все остановились для отдыха, из-за промокшей одежды Мелисса не могла согреться.

Из-за ее переохлаждения было рискованно продолжать путь – из-за бури и состояния девушки команде пришлось остановиться и выкопать ямы для убежища от непогоды. Мелисса вспоминает, что тогда она перестала чувствовать свое тело вообще и очень дрожала – это один из признаков переохлаждения.

После этого девушке стало жарко, она попыталась расстегнуть куртку, сказала, что очень хочет спать, и потеряла сознание. К счастью, ее друзья быстро среагировали – надели на нее побольше одежды, привели в сознание и оказали первую помощь.

Модель рассказывает, что попала в такую ситуацию, потому что раньше занималась альпинизмом только в жарких странах.

"Я осваивала тонкости альпинизма в более безопасных местах, а это был мой первый поход в действительно экстремальных условиях за семь лет. Этот урок я запомню на всю жизнь", – цитирует Мелиссу ТСН.

Мелисса Миллер и дальше работает моделью, занимается фитнесом и ведет свой блог о путешествиях, здоровье и спорте.
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