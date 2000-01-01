15.10 08:03 MIGnews.com
15 разыскиваемых террористов арестовали на Западном берегу
15 подозреваемых в терроризме были арестованы в ночь с субботы на воскресенье в Иудее и Самарии.
Лица, находившиеся в розыске, были задержаны в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКА, МАГАВа и полиции.
Семь человек подозреваются в причастности к террористической деятельности в окрестностях Иудеи и Самарии; а также в жестоких демонстрациях против израильских сил безопасности и гражданских лиц.
Подозреваемых доставили на допрос.
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