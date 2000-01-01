Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







15 разыскиваемых террористов арестовали на Западном берегу | Фото: Thinkstock15.10 08:03   MIGnews.com

15 разыскиваемых террористов арестовали на Западном берегу

15 подозреваемых в терроризме были арестованы в ночь с субботы на воскресенье в Иудее и Самарии.

Лица, находившиеся в розыске, были задержаны в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКА, МАГАВа и полиции.

Семь человек подозреваются в причастности к террористической деятельности в окрестностях Иудеи и Самарии; а также в жестоких демонстрациях против израильских сил безопасности и гражданских лиц.

Подозреваемых доставили на допрос.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:58
Иран подозревают в кибератаке на британский парламент
07:11
КНДР: уничтожим всех, кто станет у нас на пути к миру
06:33
Путин призвал подумать о послевоенном восстановлении Сирии
04:26
Видео: в США вывели лошадь, как в мультике Disney  
03:22
Легендарная Джейн Фонда на обложке журнала без фотошопа
02:10
"Ошеломляющее" открытие шведских археологов
01:06
Порнозвезда предложила секс Медведеву и Жириновскому
00:33
Молочная газировка? Почему бы и нет
23:15
Опубликовано видео с лидером Linkin Park незадолго до смерти  
22:02
Лагерфельд устроил Меркель "свидание" с Гитлером
21:31
РФ: действия коалиции США в Ракке – безграмотные
20:57
Сирия обвинила Турцию в "вопиющей агрессии"
20:29
Путин призвал бороться с терроризмом без двойных стандартов
19:42
Беннет требует разорвать все связи с ПА
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus