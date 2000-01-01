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Резня в школе Перми: нападавшие признали свою вину | Фото: Thinkstock16.01 12:12   MIGnews.com

Резня в школе Перми: нападавшие признали свою вину

Подозреваемые в нападении на учеников и учителя школы №127 в Перми, признали свою вину. об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждает издание, подрос молодых людей прошел утром, 16 января. Однако газета так и не сообщила о мотивах злоумышленников.

Накануне в Перми два подростка атаковали учительницу младших классов, Наталью Шагунину. Женщина получила ранение в область шеи. Сейчас она находится в сознании, однако еще не может разговаривать, поскольку находится на искусственной вентиляции легких. Помимо преподавательницы, в результате инцидента пострадали и еще 14 человек – ученики 4 "Б" класса, которые пытались препятствовать нападению. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
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