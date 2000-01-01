16.01 12:28 MIGnews.com

Жуткое ДТП в Германии, 47 человек пострадали

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) школьный автобус, перевозивший детей, врезался в стену жилого дома.В результате ДТП 37 человек получили легкие травмы, еще десять — серьезные. Пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, и их жизнь под угрозой. Водитель автобуса отделался легкими ранениями.Об этом во вторник, 16 января сообщает немецкий телеканал SWR со ссылкой на полицию.В пресс-службе полиции отмечают, что автобус со школьниками по неизвестной пока причине съехал с дороги, после чего столкнулся с несколькими автомобилями и врезался в фасад многоэтажного офисного здания.По словам правоохранителей, в результате ДТП у автобуса деформированы передняя часть и крыша.Точное число находившихся в автобусе пассажиров неизвестно.В настоящее время на месте работают врачи, пожарные и cотрудники экстренных служб. Дорога в районе происшедшего на все 100% заблокирована. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители, передает агентство dpa.По данным Assotiated Press, у полиции пока нет информации, сколько детей находилось в автобусе.О причинах происшествия пока не сообщается.