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Жуткое ДТП в Германии, 47 человек пострадали | Фото:16.01 12:28   MIGnews.com

Жуткое ДТП в Германии, 47 человек пострадали

В немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) школьный автобус, перевозивший детей, врезался в стену жилого дома.

В результате ДТП 37 человек получили легкие травмы, еще десять — серьезные. Пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, и их жизнь под угрозой. Водитель автобуса отделался легкими ранениями.

Об этом во вторник, 16 января сообщает немецкий телеканал SWR со ссылкой на полицию.

В пресс-службе полиции отмечают, что автобус со школьниками по неизвестной пока причине съехал с дороги, после чего столкнулся с несколькими автомобилями и врезался в фасад многоэтажного офисного здания.

По словам правоохранителей, в результате ДТП у автобуса деформированы передняя часть и крыша.

Точное число находившихся в автобусе пассажиров неизвестно.

В настоящее время на месте работают врачи, пожарные и cотрудники экстренных служб. Дорога в районе происшедшего на все 100% заблокирована. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители, передает агентство dpa.

По данным Assotiated Press, у полиции пока нет информации, сколько детей находилось в автобусе.

О причинах происшествия пока не сообщается.
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