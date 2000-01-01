16.01 14:25 MIGnews.com

В Колумбии обрушился строящийся мост: погибли 10 человек

Colapsó el puente de Chirajara en la vía Bogotá - Villavicencio. La estructura, que está en construcción, presento fallas que ocasionaron el incidente. hasta ahora, 10 muertos pic.twitter.com/htIdFz4UDl — Revista MB® (@MBucaramanga) 16 января 2018 г.

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Вчера, 15 января, на границе колумбийских департаментов Кундинамарка и Мета, в центральной части страны, в результате обрушения строящегося моста погибли десять человек, еще пятеро получили травмы.Об этом во вторник, 16 января сообщает CNN.В момент обрушения на мосту находилось около 40 строителей, девять из них погибли на месте, упав с огромной высоты, десятый умер от полученых травм в местной больнице."Жертвами являются строители, которые работали над дренажем проекта", - сообщили в гражданской обороне Колумбии.Мост "Чирахара" был частью главной магистрали, соединяющей Боготу с Вильявиченсио, городом к юго-востоку от столицы, уточняет издание.Согласно оценкам Национального агентства по инфраструктуре, высота моста составляла в 446 метров.На месте катастрофы проводятся спасательные работы. Под завалами ищут людей, поэтому число жертв может возрасти.Причину обрушения моста пока не выяснили.