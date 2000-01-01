В Колумбии обрушился строящийся мост: погибли 10 человек
Вчера, 15 января, на границе колумбийских департаментов Кундинамарка и Мета, в центральной части страны, в результате обрушения строящегося моста погибли десять человек, еще пятеро получили травмы.
Об этом во вторник, 16 января сообщает CNN.
В момент обрушения на мосту находилось около 40 строителей, девять из них погибли на месте, упав с огромной высоты, десятый умер от полученых травм в местной больнице.
"Жертвами являются строители, которые работали над дренажем проекта", - сообщили в гражданской обороне Колумбии.
Colapsó el puente de Chirajara en la vía Bogotá - Villavicencio. La estructura, que está en construcción, presento fallas que ocasionaron el incidente. hasta ahora, 10 muertos pic.twitter.com/htIdFz4UDl