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В Колумбии обрушился строящийся мост: погибли 10 человек | Фото:16.01 14:25   MIGnews.com

В Колумбии обрушился строящийся мост: погибли 10 человек

Вчера, 15 января, на границе колумбийских департаментов Кундинамарка и Мета, в центральной части страны, в результате обрушения строящегося моста погибли десять человек, еще пятеро получили травмы.

Об этом во вторник, 16 января сообщает CNN.

В момент обрушения на мосту находилось около 40 строителей, девять из них погибли на месте, упав с огромной высоты, десятый умер от полученых травм в местной больнице.

"Жертвами являются строители, которые работали над дренажем проекта", - сообщили в гражданской обороне Колумбии.



Мост "Чирахара" был частью главной магистрали, соединяющей Боготу с Вильявиченсио, городом к юго-востоку от столицы, уточняет издание.

Согласно оценкам Национального агентства по инфраструктуре, высота моста составляла в 446 метров.

На месте катастрофы проводятся спасательные работы. Под завалами ищут людей, поэтому число жертв может возрасти.

Причину обрушения моста пока не выяснили.
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