16.01 17:27 MIGnews.com

В сибирской деревне зафиксированы рекордные минус 62 градуса

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В сибирской деревни Оймякон отметка термометра достигла рекордных минус 62 градуса Цельсия. Об этом сообщают местные СМИ.Оймякон - один из полюсов холода в северном полушарии. Средняя температура в январе в сибирском поселке составляет минус 50 градусов.Абсолютный минимум для января - минус 65 градусов.Несмотря на то, что такая погода считается очень холодной даже для Оймякона, жителей деревни это нисколько не огорчило.