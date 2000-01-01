16.01 17:27 MIGnews.com
В сибирской деревне зафиксированы рекордные минус 62 градуса
В сибирской деревни Оймякон отметка термометра достигла рекордных минус 62 градуса Цельсия. Об этом сообщают местные СМИ.
Оймякон - один из полюсов холода в северном полушарии. Средняя температура в январе в сибирском поселке составляет минус 50 градусов.
Абсолютный минимум для января - минус 65 градусов.
Несмотря на то, что такая погода считается очень холодной даже для Оймякона, жителей деревни это нисколько не огорчило.
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