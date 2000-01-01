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В сибирской деревне зафиксированы рекордные минус 62 градуса | Фото: Thinkstock16.01 17:27   MIGnews.com

В сибирской деревне зафиксированы рекордные минус 62 градуса

В сибирской деревни Оймякон отметка термометра достигла рекордных минус 62 градуса Цельсия. Об этом сообщают местные СМИ.

Оймякон - один из полюсов холода в северном полушарии. Средняя температура в январе в сибирском поселке составляет минус 50 градусов.

Абсолютный минимум для января - минус 65 градусов.

Несмотря на то, что такая погода считается очень холодной даже для Оймякона, жителей деревни это нисколько не огорчило.
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