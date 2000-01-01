16.01 17:55 MIGnews.com

СМИ: Турция стягивает войска к сирийской границе

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Армия Турции стягивает дополнительные формирования к границе с Сирией. Об этом сообщает телеканал "Al Arabiya".Отмечается, что такое решение связано с обострением отношений между Анкарой и Вашингтоном в связи с поддержкой США арабо-курдской коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС).Колонна турецкой бронетехники прибыла в провинцию Шанлыурфа в понедельник, 15 января.Источники телеканала сообщили о дальнейшем продвижении части прибывших войск в сторону турецкого Газиантепа.Также указывается на уплотнение пограничных частей ВС Турции новыми подразделениями в провинции Хатай.