16.01 17:55 MIGnews.com
СМИ: Турция стягивает войска к сирийской границе
Армия Турции стягивает дополнительные формирования к границе с Сирией. Об этом сообщает телеканал "Al Arabiya".
Отмечается, что такое решение связано с обострением отношений между Анкарой и Вашингтоном в связи с поддержкой США арабо-курдской коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС).
Колонна турецкой бронетехники прибыла в провинцию Шанлыурфа в понедельник, 15 января.
Источники телеканала сообщили о дальнейшем продвижении части прибывших войск в сторону турецкого Газиантепа.
Также указывается на уплотнение пограничных частей ВС Турции новыми подразделениями в провинции Хатай.
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