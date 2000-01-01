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Ашкелон: загадочная смерть сестер-близнецов | Фото: Thinkstock16.01 18:18   MIGnews.com

Ашкелон: загадочная смерть сестер-близнецов

Тела двух сестер-близнецов были обнаружены полицией в их квартире в Ашкелоне. Отмечается, что женщины проживали на улице Эфраим Цур.

Сестры репатриировались из Аргентины и работали в местном медицинском комплексе "Барзилай", сообщает израильские СМИ.

Полиция начала расследование по факту инцидента. По одной из версий, женщины могли совершить самоубийство.

Вместе с тем, проверяется версия, по которой обе женщины были убиты. По сообщениям портала Walla, на одном из тел присутствуют признаки насильственной смерти.

Женщин обнаружили после того, как на руководство забило тревогу, так как их сотрудники не появлялись на работе уже несколько дней. Сестры не отвечали на телефонные звонки. Тогда менеджер решила отправиться домой к сотрудникам. Однако ей никто не открыл дверь.

После этого, женщина вызвала полицию. Причина, обстоятельства и точное время смерти пока не установлены.
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