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flickr/tomblokd700 16.01 18:50   MIGnews.com

Сотни людей провели ночь на улице в очереди за кроссовками

Сотни жителей Берлина выстроились в очередь за кроссовками Adidas с функцией безлимитного проездного, которые поступили в продажу во вторник, 16 января.

Об этом сообщает The Local. Отмечается, что всего в продажу поступит 500 пар таких кроссовок. Лимитированная серия кроссовок Adidas была выпущена совместно с компанией-перевозчиком BVG.

По данным издания, некоторые заняли очередь у магазинов в районах Митте и Кройцберг с субботы. Желающим получить обувь не помешали снег и холодная погода.

Многие установили палатки, принесли стулья и спальные мешки. Исходя из комментариев людей в очереди, их в первую очередь интересовал проездной на год. Дело в том, что в Германии проездной стоит 761 евро, а кроссовки с проездным всего 160.
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