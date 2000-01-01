Сотни людей провели ночь на улице в очереди за кроссовками
Сотни жителей Берлина выстроились в очередь за кроссовками Adidas с функцией безлимитного проездного, которые поступили в продажу во вторник, 16 января.
Об этом сообщает The Local. Отмечается, что всего в продажу поступит 500 пар таких кроссовок. Лимитированная серия кроссовок Adidas была выпущена совместно с компанией-перевозчиком BVG.
По данным издания, некоторые заняли очередь у магазинов в районах Митте и Кройцберг с субботы. Желающим получить обувь не помешали снег и холодная погода.
Многие установили палатки, принесли стулья и спальные мешки. Исходя из комментариев людей в очереди, их в первую очередь интересовал проездной на год. Дело в том, что в Германии проездной стоит 761 евро, а кроссовки с проездным всего 160.