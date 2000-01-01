16.01 21:21 MIGnews.com

Негев: столкновение машины с верблюдом, погиб ребенок

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Жуткая авария произошла на шоссе номер 40 в Негеве, недалеко от тюрьмы "Нафха". В результате ДТП погиб 13-летний подросток и еще 4 человека получили ранения.Столкновение двух машин с верблюдом произошло во вторник, 16 января. Пострадавших госпитализированы в медицинский центр "Сорока" в Беэр-Шеве.Отмечается, что подросток находился в критическом состоянии, медики попытались спасти ему жизнь, и в конечном итоге они были вынуждены констатировать его смерть.Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.Полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.