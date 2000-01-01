17.01 05:33 MIGnews.com

В Лейпциге задержали подозреваемого в подготовке теракта

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Сотрудники правоохранительных органов в ходе операции в Лейпциге задержали 23-летнего гражданина Сирии, который подозревается в планировании теракта.Полиция провела обыски в четырех квартирах, сообщает пресс-служба прокуратуры."Расследование ведётся по подозрению в подготовке акта насилия, представляющего серьёзную угрозу для государства", — говорится в заявлении.В настоящее время правоохранители изучают изъятые в квартире подозреваемого документы и личные вещи.