17.01 05:33 MIGnews.com
В Лейпциге задержали подозреваемого в подготовке теракта
Сотрудники правоохранительных органов в ходе операции в Лейпциге задержали 23-летнего гражданина Сирии, который подозревается в планировании теракта.
Полиция провела обыски в четырех квартирах, сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Расследование ведётся по подозрению в подготовке акта насилия, представляющего серьёзную угрозу для государства", — говорится в заявлении.
В настоящее время правоохранители изучают изъятые в квартире подозреваемого документы и личные вещи.
Поделиться
Все по теме
Комментарии