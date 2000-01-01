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В Лейпциге задержали подозреваемого в подготовке теракта | Фото: Thinkstock17.01 05:33   MIGnews.com

В Лейпциге задержали подозреваемого в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов в ходе операции в Лейпциге задержали 23-летнего гражданина Сирии, который подозревается в планировании теракта.

Полиция провела обыски в четырех квартирах, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Расследование ведётся по подозрению в подготовке акта насилия, представляющего серьёзную угрозу для государства", — говорится в заявлении.

В настоящее время правоохранители изучают изъятые в квартире подозреваемого документы и личные вещи.
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