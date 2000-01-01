16.01 07:56 MIGnews.com

Пострадавшая учительница в пермской резне, пришла в сознание

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Пострадавшая учительница в поножовщине в пермской школе, пришла в сознание. Об этом сообщил главный врач Городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин, передает РИА Новости.По его словам, женщина на данный момент все понимает и реагирует на обращенную речь, однако разговаривать пока не может, поскольку находится на искусственной вентиляции легких.Утром,15 января, в пермской школе произошла драка между двумя подростками, в ходе которой в ход пошли ножи. По официальной версии, их пытались разнять преподавательница и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек. Однако как утверждают очевидцы, двое молодых парней являются преступниками, которые ворвались помещение 4 "Б" класса и атаковали учительницу младших классов, Наталью Шагунину. Женщина получила ранение в шею. Также, как рассказала мама одного из учеников школы, учительница спасла нескольких учеников, оттолкнув от них нападавших, что позволило детям сбежать из помещения класса. Впоследствии между нападавшими произошел конфликт, который привел к продолжению кровавой истории.Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.Также главврач рассказал о состоянии подростков, устроивших резню. По его словам, молодые люди находятся в состоянии средней тяжести. У их палат дежурят сотрудники правоохранительных органов.