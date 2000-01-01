Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Пострадавшая учительница в пермской резне, пришла в сознание 16.01 07:56   MIGnews.com

Пострадавшая учительница в пермской резне, пришла в сознание

Пострадавшая учительница в поножовщине в пермской школе, пришла в сознание. Об этом сообщил главный врач Городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин, передает РИА Новости.

По его словам, женщина на данный момент все понимает и реагирует на обращенную речь, однако разговаривать пока не может, поскольку находится на искусственной вентиляции легких.

Утром,15 января, в пермской школе произошла драка между двумя подростками, в ходе которой в ход пошли ножи. По официальной версии, их пытались разнять преподавательница и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек. Однако как утверждают очевидцы, двое молодых парней являются преступниками, которые ворвались помещение 4 "Б" класса и атаковали учительницу младших классов, Наталью Шагунину. Женщина получила ранение в шею. Также, как рассказала мама одного из учеников школы, учительница спасла нескольких учеников, оттолкнув от них нападавших, что позволило детям сбежать из помещения класса. Впоследствии между нападавшими произошел конфликт, который привел к продолжению кровавой истории.

Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Также главврач рассказал о состоянии подростков, устроивших резню. По его словам, молодые люди находятся в состоянии средней тяжести. У их палат дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:12
Резня в школе Перми: нападавшие признали свою вину
11:47
Кевина Спейси обвинили в расизме
11:39
Тель-Авив: два юноши в коме от наркотика изнасилований
11:15
В Иране возобновилась работа навигационного приложения Waze
10:42
Ливан требует закрыть посольства исламских государств в США
10:38
В ЕС предложили сократить "черный список" офшорных стран
10:11
ООП призывает заморозить признание Израиля
10:02
Конец пути: на смену Аббасу придет хамасник
09:47
СМИ: Американцы снабдили курдское ополчение системами ПВО
09:17
Дани Данон осудил речь Аббаса
09:16
Беннет помирился с Ликудом
08:48
Китай не будет участвовать в обсуждении санкций против КНДР
08:20
Ответчик по иску Яира Нетаниягу: мне затыкают рот
08:13
Активистам ХАМАС запретили "гуманитарные визиты" в Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus