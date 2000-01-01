16.01 13:12 MIGnews.com

В Испании Путина обвинили в причастности к отмыванию денег

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В Испании обвинили президента России Владимира Путина в причастности к оффшорным схемам, сообщает издание La Vanguardia.На российского лидера указал один из фигурантов расследования о преступной организации российского происхождения, занимавшейся отмыванием денег, Сергей Дождев.Также он сообщил следователям о незаконной деятельности приближенного к главе российского правительства, Игоре Сечина. По словам подозреваемого, руководитель "Роснефти" участвовал в захвате российского холдинга "Система", специализирующегося на добывании нефти. Кроме того, Дождев рассказал всю подноготную оффшорных схем, которые контролировались российским "Сбербанком"."Мафия, которая действовала – это люди очень близкие к Путину", — подчеркнул фигурант расследования.Однако других сведений испанская пресса так и не приводит.Напомним, во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.