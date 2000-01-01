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В столице Израиля продают `кошерных` осьминогов | Фото: Thinkstock16.06 10:32   MIGnews.com

В столице Израиля продают "кошерных" осьминогов

Жительница Иерусалима пожаловалась израильским СМИ на досадный инцидент, произошедший с ней на этой неделе, когда в преддверии шаббата она купила замороженную рыбу от одного известного производителя.

К своему удивлению женщина обнаружила в упаковке также и щупальце осьминога, которое, как известно, согласно кашруту, евреям есть запрещено.
Бренд или название магазина, где она приобрела рыбу, женщина не назвала, однако отметила, что на упаковке были три кошерные отметки.

Как рассказала журналисту "Исраэль Хайом" Иегуду Шлезингеру расстроенная покупательница, "я купила рыбу в супермаркете, открыла ее, чтобы приготовить, и наткнулась на то, вы не никогда и ни с чем не спутаете – щупальце осьминога".

"Я никогда не задумывалась над тем, чтобы проверять товары. Я всегда доверяю (отметкам кошера – ред.). Но теперь я обязательно буду проверять это куда более тщательно. Я вообще сомневаюсь, что в нашем доме теперь будут есть фрикадельки или другие полуфабрикаты, потому что я не могу знать, из чего их вообще перекручивают", - добавила она.
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