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Русские утверждают, что убили `халифа ISIS` аль-Багдади 16.06 11:04   MIGnews.com

Русские утверждают, что убили "халифа ISIS" аль-Багдади

Министерство обороны Российской Федерации проверяет поступившую информацию о возможной ликвидации главаря террористической группировки ISIS Абу Бакра аль-Багдали в ходе авиаудара, который российские ВКС нанесли по командному пункту исламистов в южном предместье Ракки в ночь на 28 мая.

Якобы в командном пункте собралась едва ли не вся верхушка группировки, которая обсуждала выход джихадистов из Ракки по южному коридору.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении Минобороны России.

Русские военные утверждают, что, кроме главаря, в авиаударе самолетов Су-35 и Су-34 погибли и порядка 330 полевых командиров среднего звена и рядовых боевиков, включая "эмира Ракки" Абу аль-Хаджи аль-Масри, контролировавшего район от Ракки до Эс-Сухне "эмира" Ибрагима Ан-Наефа аль-Хадж и начальника службы безопасности ISIS Сулеймана Аль-Шауаха.

США были оповещены об атаке.
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