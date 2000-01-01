16.06 13:57 MIGnews.com

Репатриантов из России могут перестать призывать в ЦАХАЛ

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Уже до конца года Москва и Иерусалим могут подписать соглашение о взаимном признании прохождения военной службы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла Израиля в Москве Гарри Корена."Я хотел бы назвать одну тему, которая может быть интересна вашему комитету, которая находится высоко в повестке дня — это возможное подписание, дай бог, в этом году соглашения, которое связано с фактом службы в армии. Предотвращение двойной службы, так сказать", - заявил он на встрече с главой комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктором Озеровым 16 июня.По его словам, согласно новому договору, новые репатрианты – олим хадашим, – отслужившие предварительно в российской армии, не будут призываться в ряды ЦАХАЛа и наоборот – израильтяне, которые отслужили в Армии обороны Израиля, а после переехали в Россию, не будут призываться в вооруженные силы РФ.Российские СМИ отмечают, что с таким предложением израильские власти обратились к Москве еще осенью 2015 года.