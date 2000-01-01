16.06 15:48 MIGnews.com

Пожар в Лондоне не был преднамеренным

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Пожар в многоэтажном жилом доме на западе Лондона не был преднамеренным, как сообщил журналистам в пятницу, 16 июня, представитель лондонской полиции Стюарт Канди."Нет никаких доказательств преднамеренного возгорания в высотке обнаружено не было", — заявил Канди, добавив, что расследование дела еще не окончено.Напомним, что 24-этажный дом на западе Лондона был охвачен пламенем в ночь на среду, 14 июня. Как сообщили пожарные, огонь потушить не удалось и дом сгорел полностьюВ результате пожала погибли, по меньшей мере, 30 человек. Еще 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.Отметим, что 24-этажное здание было построено в 1974 году, и в нем только что завершился капитальный ремонт, который обошелся в 10 миллионов фунтов.