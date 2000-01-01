16.06 16:24 MIGnews.com

Кремль отказывается комментировать убийство аль-Багдади

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Пресс-секретарь Кремля в пятницу, 16 июня, отказался прокомментировать заявление Минобороны России о том, что в результате одного из российских авиаударов мог быть убит лидер террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, Абу Бакра аль-Багдади.Пресс-секретарь Дмитрий Песков перенаправил вопросы об аль-Багдади Министерству обороны.Песков также сказал, что президент России Владимир Путин регулярно получает сообщения от министерства.Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что проверяет поступившую информацию о возможной ликвидации главаря террористической группировки ISIS Абу Бакра аль-Багдали в ходе авиаудара, который российские ВКС нанесли по командному пункту исламистов в южном предместье Ракки в ночь на 28 мая."По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении Минобороны России.США были оповещены об атаке.