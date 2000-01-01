16.06 16:55 MIGnews.com

Нейтрализован неизвестный с ножом у парламента Британии

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Британская полиция выстрелила из электрошокового пистолета в мужчину, который в пятницу, 16 июня, потянулся за ножом около здания парламента, как сообщили в полиции."В 11: 10 в пятницу, 16 июня, офицеры возле входа в ворота Вестминстерского дворца заметили, что мужчина ведет себя подозрительно", - говорится в заявлении полиции."Мужчина потянулся за ножом, и полиция выстрелила из пистолета Taser", - отмечается в сообщении.Детали происшествия уточняются.