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Нейтрализован неизвестный с ножом у парламента Британии | Фото: Thinkstock16.06 16:55   MIGnews.com

Нейтрализован неизвестный с ножом у парламента Британии

Британская полиция выстрелила из электрошокового пистолета в мужчину, который в пятницу, 16 июня, потянулся за ножом около здания парламента, как сообщили в полиции.

"В 11: 10 в пятницу, 16 июня, офицеры возле входа в ворота Вестминстерского дворца заметили, что мужчина ведет себя подозрительно", - говорится в заявлении полиции.

"Мужчина потянулся за ножом, и полиция выстрелила из пистолета Taser", - отмечается в сообщении.

Детали происшествия уточняются.
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