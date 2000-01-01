16.06 18:58 MIGnews.com
Франция: обнаружена машина с газовыми баллонами и проводами
Во французской коммуне Шас-сюр-Рон была обнаружена подозрительная машина с газовыми баллонами, соединенными проводами между собой проводами, в пятницу, 16 июня.
Сотрудники экстренных служб и саперы незамедлительно прибыли на место происшествия, как сообщает издание Dauphine.
Согласно сообщению, "находка" была обнаружена в промышленной зоне коммуны примерно в 13.30 по местному времени.
Саперы извлекли из транспортного средства около десяти газовых баллонов. Префектура департамента рекомендует местным жителям не покидать свои дома.
"Проводимое расследование установило, что нет никакого риска химического или экологического характера", — говорится в коммюнике префектуры.
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