16.06 18:58 MIGnews.com

Франция: обнаружена машина с газовыми баллонами и проводами

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Во французской коммуне Шас-сюр-Рон была обнаружена подозрительная машина с газовыми баллонами, соединенными проводами между собой проводами, в пятницу, 16 июня.Сотрудники экстренных служб и саперы незамедлительно прибыли на место происшествия, как сообщает издание Dauphine.Согласно сообщению, "находка" была обнаружена в промышленной зоне коммуны примерно в 13.30 по местному времени.Саперы извлекли из транспортного средства около десяти газовых баллонов. Префектура департамента рекомендует местным жителям не покидать свои дома."Проводимое расследование установило, что нет никакого риска химического или экологического характера", — говорится в коммюнике префектуры.