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YouTube 17.06 06:38   MIGnews.com

Освобожденный из плена в КНДР американец впал в кому

Следователь по правам человека ООН по Северной Корее призвал Пхеньян дать полное объяснение причин возвращения американского студента в США в коме после того, как он находился под стражей более года.

Отто Вармбье, 22-летний студент университета, вернувшийся в США на этой неделе после того, как он был в плену в Северной Корее в течение 17 месяцев, имеет тяжелую черепно-мозговую травму и находится в состоянии "невосприимчивого бодрствования", как сообщили его врачи из Огайо.

"Несмотря на то, что я рад известию об освобождении Вармбье, я очень обеспокоен его состоянием, и власти должны дать четкое объяснение тому, что заставило его впасть в кому", - заявил специальный докладчик ООН по правам человека Томас Оджеа Кинтана.
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