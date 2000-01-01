17.06 06:38 MIGnews.com

Освобожденный из плена в КНДР американец впал в кому

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Следователь по правам человека ООН по Северной Корее призвал Пхеньян дать полное объяснение причин возвращения американского студента в США в коме после того, как он находился под стражей более года.Отто Вармбье, 22-летний студент университета, вернувшийся в США на этой неделе после того, как он был в плену в Северной Корее в течение 17 месяцев, имеет тяжелую черепно-мозговую травму и находится в состоянии "невосприимчивого бодрствования", как сообщили его врачи из Огайо."Несмотря на то, что я рад известию об освобождении Вармбье, я очень обеспокоен его состоянием, и власти должны дать четкое объяснение тому, что заставило его впасть в кому", - заявил специальный докладчик ООН по правам человека Томас Оджеа Кинтана.