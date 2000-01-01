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flickr 16.06 20:49   MIGnews.com

Скончался экс-канцлер Германии Гельмут Коль

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-ам-Райне в пятницу, 16 июня, как сообщает Bild.

Согласно сообщению, на данный момент причина смерти бывшего канцлера ФРГ не уточняется.

Гельмут Коль с 1982 по 1998 год занимал пост председателя немецкого правительства. Одним из главных его достижений на этом посту стало объединение Германии. В 1991 году Коль был избран первым канцлером объединенной страны.

Отметим, что конец его карьеры был весьма омрачен - произошел коррупционный скандал, связанный с незаконным финансированием политической партии ХДС, председателем которой он был в 1973-1998 годах.

После скандала и ухода с поста канцлера его место занял Герхард Шредер.

В 2015 году Коль перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, а также на кишечнике. Из-за осложнений его поместили в больницу в критическом состоянии.
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