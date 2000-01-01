17.06 05:27 MIGnews.com

Столкновения в Кашмире: 1 человек погиб

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Молодой человек был убит и еще несколько ранены в контролируемом Индией Кашмире в пятницу, 16 июня, в антииндийских столкновениях, которые разразились во время столкновений между повстанцами и правительственными силами в спорном регионе, как сообщили чиновники и свидетели.Генерал-инспектор полиции Мюнер Ахмед Хан сообщил, что правительственные силы оцепили южную деревню Арвани, где скрывались, по меньшей мере, 2 кашмирских повстанца.Столкновения начались, когда повстанцы начали стрелять, пытаясь прорваться сквозь осаду, сказал Хан.