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Миллиардеру Бени Штейнмецу запретили покидать Израиль 16.06 07:57   MIGnews.com

Миллиардеру Бени Штейнмецу запретили покидать Израиль

Израильскому миллиардеру Бени Штейнмецу еще на два месяца запретили покидать пределы государства. Такое решение принял суд на фоне сообщений о его попытках вмешаться в ход идущего расследования.

Олигарха подозревают в даче высокопоставленным гвинейским чиновникам взяток на десятки миллионов долларов, благодаря чему его горнодобывающая компания BSG Resources получила доступ к крупнейшему неиспользуемому месторождению железной руды на планете – шахте Симанду. Коррупционный скандал с участием одного из богатейших людей планеты разгорелся в 2012 году, после чего началось международное расследование детективами из Израиля, США, Швейцарии и Гвинеи.

В декабре 2016 года он был арестован, но отпущен под залог в 26 млн. долларов, после чего его поместили под домашний арест. В январе он покинул домашний арест при том условии, что в течение 180 дней он не согласен не покидать Израиль.

15 июня в суде Ришон ле-Циона состоялось слушание, на котором полицейский суперинтендант Ариэль Фридман заявил о "недавних драматических событиях в расследовании" –попытках Штейнмеца уничтожить доказательства за границей и склонить ключевого свидетеля принять его сторону.

Адвокат миллиардера Ронен Розенблюм сказал, что его подзащитный сотрудничал с полицией в ожидании того, что он сможет доказать отсутствие почвы для выдвинутых против него обвинений. Но все внезапно переменилось, когда его заключили под домашний арест.

Сам Штейнмец тоже выступил в суде, пожаловавшись на то, что запрет на поездки негативно влияет на его бизнес.

"Они поступили со мной невероятно несправедливо … Против нас создали заговор при участии президента коррумпированной страны, которого финансово и психологически поддерживает Джордж Сорос", - сказал он суду.

Кроме того, в четверг продлили также запрет на заграничные поездки бывшего руководителя BSGR в Гвинее Ашера Авидана, который был арестован вместе со Штейнмецом в декабре.
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