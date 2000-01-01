16.07 10:06 MIGnews.com

Беэр-Шева: в бассейне утонул мальчик, спасатели арестованы

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Днем 15 июля в бассейне Бейт Яцив в Беэр-Шеве утонул 9-летний мальчик. Он пришел в бассейн вместе с родителями.Врачи, вызванные к месту происшествия, пытались спасти мальчика, но были вынуждены констатировать его смерть.Два спасателя бассейна были задержаны полицией, и позднее было принято решение об их аресте. Бассейн закрыт.Родственник погибшего мальчика, Эфраим Шнайдер говорит: “Где был спасатель? Не может быть такого, чтобы в Государстве Израиля в бассейне не было спасателя. Спасатель прибыл слишком поздно, это - халатность. Мы выдвинем иск к бассейну. Бедный мальчик, на следующей неделе у него - день рождения”.