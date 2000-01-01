Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






16.07 10:06   MIGnews.com

Беэр-Шева: в бассейне утонул мальчик, спасатели арестованы

Днем 15 июля в бассейне Бейт Яцив в Беэр-Шеве утонул 9-летний мальчик. Он пришел в бассейн вместе с родителями.

Врачи, вызванные к месту происшествия, пытались спасти мальчика, но были вынуждены констатировать его смерть.

Два спасателя бассейна были задержаны полицией, и позднее было принято решение об их аресте. Бассейн закрыт.

Родственник погибшего мальчика, Эфраим Шнайдер говорит: “Где был спасатель? Не может быть такого, чтобы в Государстве Израиля в бассейне не было спасателя. Спасатель прибыл слишком поздно, это - халатность. Мы выдвинем иск к бассейну. Бедный мальчик, на следующей неделе у него - день рождения”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:43
Умер сыгравший Шарикова актер Владимир Толоконников
10:18
Рамле: Отец зарезал дочь решившую принять ислам
10:10
Ави Габай потребовал распустить правительство Израиля
08:56
Коммунисты Франции в шоке от визита Нетаниягу
08:45
Оружие спрятали на Храмовой горе за несколько дней до атаки
08:14
Иран пригрозил Израилю опасными последствиями
08:10
Иерусалим: протесты и столкновения из-за закрытия аль-Аксы  
07:51
На концерте Guns N’Roses в Яркон чуть не погибла девушка  
07:36
Нацерет: Муж ранил ножом 18-летнюю беременную жену
07:16
Иорданцы требуют разорвать мирное соглашение с Израилем
06:43
Убит террорист-стрелок, атаковавший в Биньямин
06:11
Умерла первая женщина-лауреат "математического Нобеля"
05:19
Британская бабушка забыла у себя в глазу 27 линз
04:31
Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus