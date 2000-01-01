16.07 10:18 MIGnews.com

Рамле: Отец зарезал дочь решившую принять ислам

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Второй канал израильского ТВ сообщает о вынесении обвинительного заключения по делу об убийстве 18-летней Генриетты Кара в Рамле в прошлом месяце.В убийстве обвиняется ее отец Сами Кара.Генриэтта Кара вступила в любовную связь с мусульманином, и выразила желание принять ислам с тем, чтобы выйти за него замуж.Отец и семья выступили резко против. Генриетта сбежала из дома и скрывалась - в том числе, у родственников любовника. Сам любовник в это время находился в заключении за совершенные им уголовные преступления.В июне отец Генриетты, в сопровождении одного из родственников, явился в дом, в котором она жила и начал ей угрожать. Отца увела полиция. Через несколько дней стало известно, что любовник Генриетты выходит из заключения.Сами Кара в этот момент решил убить дочь. Он пришел в дом, в котором она жила, и нанес ей три удара ножом - два в шею и один в плечо. Она скончалась на месте.