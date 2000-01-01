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Рамле: Отец зарезал дочь решившую принять ислам 16.07 10:18   MIGnews.com

Рамле: Отец зарезал дочь решившую принять ислам

Второй канал израильского ТВ сообщает о вынесении обвинительного заключения по делу об убийстве 18-летней Генриетты Кара в Рамле в прошлом месяце.

В убийстве обвиняется ее отец Сами Кара.

Генриэтта Кара вступила в любовную связь с мусульманином, и выразила желание принять ислам с тем, чтобы выйти за него замуж.

Отец и семья выступили резко против. Генриетта сбежала из дома и скрывалась - в том числе, у родственников любовника. Сам любовник в это время находился в заключении за совершенные им уголовные преступления.

В июне отец Генриетты, в сопровождении одного из родственников, явился в дом, в котором она жила и начал ей угрожать. Отца увела полиция. Через несколько дней стало известно, что любовник Генриетты выходит из заключения.

Сами Кара в этот момент решил убить дочь. Он пришел в дом, в котором она жила, и нанес ей три удара ножом - два в шею и один в плечо. Она скончалась на месте.
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