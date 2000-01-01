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Иерусалим: Национально-религиозные школы отдают харедим | Фото: James Emery/Flickr16.07 11:59   MIGnews.com

Национально-религиозные школы Иерусалима отдают харедим

Столичные школы, в которых учатся дети национального религиозного сектора, передаются общине харедим, в связи с чем представители не ультраортодоксального иудаизма очевидно ощутили себя ненужными в городе, заявил "Аруц Шеве" заместитель мэра Иерусалима Дов Калманович.

В частности, он привел в пример передачу ультраордоксам огромного комплекса в Неве-Яаков, которым прежде в значительной мере пользовалась национально-религиозная община и где находится эфиопская синагога и филиал молодежной организации "Бней-Акива".

Калманович упомянул и о других школах, двери которых были закрыты для национально-религиозного сектора, и предупредил о возможности того, что национально-религиозная молодежь может остаться без соответствующих учреждений в Иерусалиме.
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