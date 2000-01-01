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Массовая драка между евреями и арабами в водном парке Шфаим 16.07 14:15   MIGnews.com

Массовая драка между евреями и арабами в водном парке Шфаим

Днем 15 июля произошла массовая драка между жителями Джиср аз-Зарка и посетителями водного парка Шфаим в Ха-Шарон.

Драка началась с ссоры двух женщин отдыхавших в парке. Одна из женщин, резидент Джиср аз-Зарка позвала на помощь соплеменников. Дерущиеся разбивали друг о друга стулья. Охранники парка попытались вытеснить дерущихся за пределы парка, но это им не удалось.

Около 50 арабов приехали в парк на автобусе и ворвались в него, не купив билеты. Молодые люди отказались подчиняться полиции, и оказали ей физическое сопротивление. Четыре араба арестованы по подозрению в том, что были зачинщиками драки.
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